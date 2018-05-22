Сегодня, 11:35

Городская администрация попала в поле зрения сотрудников областного управления Федеральной антимонопольной службы после явного нарушения законодательства. Речь идет о расширении полномочий муниципального похоронного агентства.

В Рязани мэрия незаконно разрешила «Ритуалу» продавать места на кладбищах города. Тем самым произошла монополизация рынка ритуальных услуг, что привело к ущемлению законных прав лицензированных агентств, относящихся к иным формам собственности. МУП «Ритуал», как структурное подразделение администрации, ведет полный учет захоронений на городских кладбищах, а также осуществляет уход за территориями.

После того, как администрация, в обход необходимых мероприятий по осуществлению процедура госзакупок, наделила «Ритуал», по сути, монопольными полномочиями, ФАС вынуждена была вмешаться. Рязанской мэрии рекомендовано прекратить совмещение функций муниципальной структуры с действиями хозяйствующего субъекта.