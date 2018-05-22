В Белгородской области мужчина отрезал собутыльнику руку шлифовальной машинкой

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Трагедией закончилась импровизированная вечеринка на хуторе Калинин Губкинского района. Пьяная ссора стала поводом для жестокого убийства при помощи технического устройства.

Как сообщают в коммуникационном подразделении регионального следственного комитета, в Белгородской области, 33-летний мужчина отрезал 54-летнему собутыльнику руку шлифовальной машинкой, от чего тот истек кровью и скончался. Завязка трагедии началась после того, когда некачественный алкоголь затмил разум участникам застолья и они стали выяснять отношения, не выбирая эпитетов и выражений. Оскорбленный хозяин дома сначала сзади ударил гостя кухонным ножом, а затем, в припадке ярости схватил шлифовальную машинку и отрезал собутыльнику руку. Своевременная помощь потерпевшему оказана не была и он скончался. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Следственные органы возбудили уголовное дело. После выяснения всех фактов и сбора улик, дело будет направлено в суд.