iPhone становится «китайской взяткой»

Сегодня, 04:15

Предпринимательница из Китая, нелегально работающая на территории РФ, попыталась вручить задержавшему её работнику ФСБ необычную взятку. Она решила предложить в качестве неё новейший смартфон.

Китаянка «работала» на территории Тарусского района, организовав там незаконный бизнес. Когда её задержал сотрудник ФСБ, та попыталась откупиться от него «китайской взяткой».

Она предложила задержавшему её сотруднику ФСБ свой iPhone, сообщив, что он является «самым новым». Она полагала, что таким образом сможет откупиться от наказания за то, что в её овощном хозяйстве работали нелегалы, прибывшие из Китая.

Когда представитель ФСБ отказался взять iPhone, она предложила ему эквивалент стоимости девайса. Китаянка оценила его в 100 тыс. рублей.

Однако силовик не согласился и на это. Что теперь ожидает женщину с «китайской взяткой», станет известно позднее.