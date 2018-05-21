Под Кировом пьяный голый мужчина «применил насилие» и побил полицейского

Сегодня, 19:18

Прибывшие на вызов правоохранители попросили гражданина прекратить правонарушение. Но тот не согласился с замечанием, встал и ударил одного из блюстителей порядка в грудь.

Как сообщают местные информационные агентства, данный инцидент произошёл под Кировом. Там 29-летний житель населённого пункта Котельнич «применил насилие» и побил прибывших на место вызова полицейских.

Стоит уточнить, что правоохранители приехали в один из домов и нашли там в общем коридоре пьяного мужчину, который к тому же был голый. Ему сделали замечание и попросили привести себя в порядок. Но пьяный нарушитель не согласился, встал и ударил полицейского в грудь.

В результате, мужчину задержали. Сейчас же против него уже возбудили уголовное дело, которое уже отправлено в Котельничский районный суд для рассмотрения по существу. Теперь любителю выпить и посидеть голым в коридорах грозит реальный тюремный срок до пяти лет.

Подобный случай произошёл в Кирове недавно. Тогда по этой же статье осудили на 2 года местного жителя, который будучи пьяным ударил ногой в лицо полицейского, а затем укусил его за палец.