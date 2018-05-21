Калининградец разбил лопатой машину соседа из-за парковки

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Злоумышленник нанес вред машине в 21 тысячу рублей. Мужчина рассказал, что машина мешала ему и остальным жителям дома парковаться на автостоянке.

Неприятный инцидент произошел во дворе дома, расположенного на улице Иванихиной. Полицейские выяснили, что днем к жертве подошел сосед с неизвестным мужчиной, и пригрозили ему, что в случае чего, они разобьют машину. Тогда сосед нанес несколько предупреждающих ударов по машине, разбив переднее стекло и дверь, а также повредив багажник и капот автомобиля. После чего, злоумышленники убежали с места преступления.

После того, как сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей и пострадавшего, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения, они установили, что мужчина, повредивший машину, 31-летний житель Багратионовского округа. В свою защиту мужчина рассказал, что он просто хотел проучить своего соседа, так как последний доставлял много неудобств ему и другим жителям дома.

Против нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества». Теперь злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, а его другу за содействие в преступлении может быть выписан административный штраф.