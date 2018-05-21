В Туве отец избивал дочь из-за лишнего веса

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Мужчина высмеивал подростка и постоянно издевался над девочкой.

В Туве задержали жителя Кызыла, который систематически избивал собственную дочь. Ребёнок провинился из-за лишнего веса. Своей полнотой семиклассница раздражала родителя, который вымещал злость на подростке. В ходе следствия также удалось установить, что отец постоянно высмеивал девочку и всяческим образом издевался над ней. Выявить факт преступления удалось после того, как ребёнок несколько раз подряд приходила в школу со следами избиений. Несмотря на то, что школьница оправдывала отца и заявляла, что ударилась сама, инспекторы отдела по делам несовершеннолетних всё же провели проверку и всё же докопались до истины. Как выяснилось, после развода с матерью ребёнка в 2013 году родитель не принимал участия в воспитании дочери, но с 2017 года она проживала вместе с ним. Сам мужчина свою вину признал в полном объёме. Сейчас он находится под следствием. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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