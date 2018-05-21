Обвиняемые в мошенничестве Абасов и Чернова спонсировали «Единую Россию»

Сегодня, 17:02

Злоумышленники раскрыли схему обхода законодательства.

Обвиняемые в мошенничестве при строительстве многоквартирных жилых зданий в Саратове застройщики Алексей Абасов и его жена Галина Чернова спонсировали политическую партию «Единая Россия» по собственному желанию. Согласно официальному заявлению, направленному в прокурору Саратова Сергею Филипенко, предприниматели перечисляли средства на партнужды по настоянию важной "шишки" в администрации города. За это аффилированные Абасову компании получали покровительства при некоторых операциях с земельными участками.

В этом же заявлении застройщики указали имена своих покровителей. Среди них оказались Наталья Масютина, Елена Салеева, Андрей Гнусин, Елена и Михаил Шустовы, Сергей Рыбаков и Диамедис Василиадис. Также скандальные супруги поведали о схемах перевода земель и уловках, которые помогали им обойти законодательство.

Напомним, что застройщики Алексей Абасов и Галина Чернова обвиняются в мошенничестве при продаже квартир в Саратове. Их жертвами стали около 800 дольщиков.