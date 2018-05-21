В Москве в метрополитене злоумышленник ранил пассажира скальпелем

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Преступник, предположительно, проживающий в Подмосковье, напал в метро на одного из его пассажиров. Что послужило поводом для агрессии, в настоящее время уточняется.

Это случилось на «серой» линии. Так в Москве обозначается в метрополитене Серпуховско-Тимирязевское направление.

Подозреваемый уже задержан. Сообщение об этом сделано столичными правоохранителями.

По предоставленной информации, молодой человек 22-летнего возраста, проживающий в Серпухове, устроил конфликт с мужчиной во время поездки в метрополитене.

В ходе «разборки» он в качестве «аргумента спора» применил медицинский скальпель. После удара у оппонента зафиксирована резаная ссадина грудной клетки.

Подозреваемый даже не стал расставаться со скальпелем. Его он решил оставить при себе, что и зафиксировано в момент задержания.

Правоохранители возбудили дело о хулиганстве.

Сообщается, что конфликт произошёл в вагоне во время следования поезда метро между «Чеховской» и «Менделеевской».