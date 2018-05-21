В Калининграде пьяный мужчина ногой вынес дверь в кафе

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Ущерб составляет 8,5 тысяч рублей, открыто уголовное производство. Инцидент произошел на улице Дзержинского, сообщают сотрудники УМВД России по Калининградской области.

По предварительной информации, в Калининграде пьяный 37-летний мужчина ногой вынес входную дверь в кафе, расположенном на улице Дзержинского. 51-летняя хозяйка заведения написала заявление в правоохранительные органы, отметив, что входная дверь из пластика непригодная для эксплуатации. Женщина оценила ущерб на сумму в 8,5 тысяч рублей.

Стражи порядка установили, что в кафе пытался ворваться нетрезвый гражданин. Он намеревался открыть двери ногой, что спровоцировало ее поломку. По факту инцидента открыто уголовное производство, дебоширу грозит наказание до двух лет лишения свободы.