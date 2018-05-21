В Самарской области пьяный мужчина хотел взорвать гранатой двух военных

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Произошло это в Борском районе 18 мая в лесном массиве. Там житель Оренбургской области ходил не один раз к солдатам, которые охраняли склад, и надоедал им. В итоге его попросили удалиться, в результате чего возникла ссора.

В некоторых источниках указывается, что мужчина был пьян. В результате конфликта военных и задержанного первые начали погоню. Когда участники происшествия удалились от склада с боеприпасами на километр, мужчина захотел взорвать боевой гранатой Ф-1 двух военных.

В результате здоровью одному из них был нанесён лёгкий вред, а второй не пострадал вообще. На следующий день после данного инцидента, то есть 19 мая, был задержан и сам подозреваемый. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение». Дома у задержанного было найдено ещё пару боевых гранат и в результате чего полиция возбудила ещё одно дело по факту хранения оружия.