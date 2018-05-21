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Школьник из Череповца пойдёт под суд за комментарий в сети

Сегодня, 11:01

Жертвой оскорбления подростка стала женщина, занимающая должность госслужащего.

В Череповце Вологодской области расследуют уголовное дело в отношении 17-летнего школьника, которого обвиняют в оскорблении представителя власти. В январе юноша оставил под фотографией женщины комментарий, унижающий её честь и достоинство. Позже выяснилось, что речь идёт о сотруднике отделения по делам несовершеннолетних. По указанному факту начали расследование. Сейчас следователи собирают доказательства вины подростка и готовят материалы дела для передачи в суд. Если причастность школьника к оскорблению представителя власти будет доказана в судебном порядке, его ждёт судимость и наказание в виде штрафа или общественных работ.

Ранее мы писали, что в Москве в отношении полицейского завели уголовное дело за пост «унижающий» русских. Правоохранитель перепостил на своей странице в сети ролик, дополнив его комментарием, разжигающим межнациональную вражду.

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