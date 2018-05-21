«Граната – не сувенир»: Сержант ВСУ поссорился с односельчанами и решил взорвать их

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Об этом инциденте, который произошёл в Ивано-Франковской области, на своём официальном аккаунте в Twitter сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В сообщении Авакова указывается, что происшествие случилось вчера, 20 мая, в селе Лесная Тарновица. Там сержант ВСУ приехал на отпуск к себе домой. В один момент у него случился с односельчанами конфликт возле одного из местных кафе. Военный в итоге схватился за осколочную гранату и кинул её в сторону жителей села. В итоге девять человек получили осколочные ранения. Подробная информация о их состоянии здоровья и тяжести ран не сообщается. Причина конфликта также не известна.

Министр МВД Украины Аваков в связи с произошедшим обратился к военным командирам с призывом, что граната – не сувенир солдату в дорогу, то есть их нужно не просто ещё сильнее проверять, но и сильнее наказывать, чтобы не позорили армию.