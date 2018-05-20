Личности установлены: На церковь в Грозном напали братья-близнецы

Сегодня, 20:35

Следственный комитет Чечни узнал имена боевиков, попытавшихся взять в плен прихожан. Преступников было четверо – трое чеченцев и один ингуш возрастом 18-19 лет.

Все боевики учились в грозненском медицинском колледже, их личности установлены, в домах родственников следователи провели обыски. На церковь в Грозном напали братья-близнецы, которых поддержали двое знакомых. Попытка взять прихожан в плен обернулась для преступников кровавой перестрелкой с правоохранителями.

Трое чеченцев и один ингуш были ликвидированы. Также ЧП унесло жизни одного прихожанина и двух силовиков. СК Чечни продолжает расследовать громкое преступление.