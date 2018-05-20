Во Владикавказе закрыли бордель со старыми проститутками, работающий под видом сауны

Сегодня, 20:21

Интимные «услуги» посетителям здесь оказывали «жрицы любви» в возрасте от 18 до 50 лет.

Во Владикавказе полиция пресекла деятельность борделя, который работал под вывеской сауны. Владелицей заведения была 51-летняя местная жительница. В североосетинском МВД уточнили, что получили оперативную информацию о существовании притона от осведомителей. Точное число «работниц» борделя не называется. Всех их, как и предпринимательницу, задержали и доставили в местный ОВД. Девушкам и женщинам, промышлявшим торговлей собственным телом, грозит административная ответственность, в то время, бизнесвумен предстоит общение со следователем. В отношении неё возбудили уголовное дело за сводничество. Женщине грозит пять лет тюремного заключения.

Напомним, что не так давно во Владикавказе уже закрывали бордель. Заведение работало как отель. Разоблачить злоумышленников удалось после того, как интим услуги администрация предложила полицейскому, представившемуся постояльцем.