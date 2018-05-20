Всемирно известного угонщика броневика из Мурманской области снова ждет суд

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29-летний житель Апатитов в январе 2018 года угнал с парковки ДОСААФ бронированный тягач, а чуть ранее незаконно проехался на «КамАЗ» и коммунальной спецтехнике, отправившись в тюрьму на 2,5 года. Слишком мало, подумала прокуратура.

Угнав броневик, мужчина протаранил авто и заехал сквозь витрину в магазин. Полиция арестовала гонщика, когда он решил купить вино для более красочной поездки. Поведение жителя Апатитов посчитали находкой зарубежные телеканалы, сделавшие соответствующий репортаж. Всемирно известного угонщика броневика судили сразу по четырем составам преступления, так как ранее он незаконно разъезжал на «КамАЗ» и коммунальной спецтехнике, а также не выплачивал алименты. Суд приговорил любителя скорости из Мурманской области к 2,5 годам колонии.

Прокуратура посчитала наказание слишком мягким, из-за чего 29-летнего гонщика снова ждет суд.