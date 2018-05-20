Под Воронежем две цыганки проникли в дом пенсионерки и ограбили её

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Пожилая женщина, проживающая в Острогожском районе, доверчиво впустила в дом двух злоумышленниц. В результате этого, 80-летняя старушка осталась без всех своих сбережений.

Она проживает в селе Солдатское под Воронежем. Две цыганки организовали целую слежку за своей будущей жертвой. В ходе неё они пытались понять, есть ли у пенсионерки деньги, запирает ли она входную дверь в дом, и может ли оказать им сопротивление.

Когда они подвели итоги «наблюдений», то решились на ограбление. Сообщение об этом сделано пресс-службой регионального МВД.

Согласно предоставленной информации, они проникли в дом пенсионерки через незапертую дверь. После этого преступницы связали её скотчем и приступили к поиску денег.

В результате этого они нашли сбережения пожилой женщины в размере 62 тысяч рублей. Они хранились в сундуке, завернутыми в платок. Затем этого цыганки скрылись, оставив жертву в беспомощном состоянии. Её, спустя некоторое время, обнаружили соседи. Они и вызвали полицию.

Прибывшим правоохранителям пострадавшая не смогла описать внешний вид преступниц. Пришлось прибегнуть к изучению данных с камер видеонаблюдения.

Сейчас подозреваемые цыганки задержаны. В случае установления вины в ограблении, им угрожает до 7 лет «отсидки».