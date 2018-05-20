Источник: Попытку теракта в Грозном совершили уроженцы Чечни и житель Ингушетии

Сегодня, 12:48

В Чечне установили личности четверых боевиков, совершивших нападение на православную церковь в Грозном.

Источники в силовых структурах Чеченской республики назвали СМИ имена предполагаемых террористов, участвующих в попытке теракта в Грозном. Таковыми считают троих уроженцев Чечни и одного жителя Ингушетии.

В частности, сообщается, что на православную церковь в Грозном совершили нападение чеченцы – 18-летние братья Амир и Али Юнусовы, 19-летний Микаил Элисултанов – а также проживавший в Ингушетии Ахмед Цечоев. Уроженцы Чечни родились в посёлке под Грозным. Мотивы их поступков неизвестны. Как сообщалось ранее, все боевики был обезврежены силовиками. В ходе перестрелки погибли два сотрудника полиции и один прихожанин. Четверо правоохранителей получили ранения. Сейчас устанавливается причастность нападавших к террористическим организациям.

Напомним, о попытке теракта в Грозном сообщил накануне глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, боевики были ликвидированы в считанные минуты. Сам он также был непосредственно в центре событий у церкви и руководил операцией. В первые минуты чиновник сообщил, что нападавшим отдали приказ в одной из стран Запада.