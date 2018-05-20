В Вологде хулиган заминировал железнодорожный вокзал

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Звонок об этом поступил в региональное МЧС 19 мая. Согласно переданной информации, в здании была заложена бомба.

В Вологде незамедлительно были подняты на ноги все городские спецслужбы и проведена эвакуация посетителей. После этого железнодорожный вокзал и территорию, которая к нему прилегает, оцепили.

Проведённая проверка показала, что сообщение о бомбе было ложным. Место, откуда звонил хулиган, который «заминировал» вокзал, нашли очень быстро. На это потребовалось лишь около 20 минут.

Когда правоохранители задерживали подозреваемого, тот был в сильном алкогольном опьянении и объяснял, что хотел лишь пошутить.

Теперь Фемида может определить шутнику нешуточный срок. Он может составить до 5 лет «решётки».