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Детский врач из Саратова оценил состояние пострадавшего в храме Архангела Михаила, как стабильное. Ему сейчас делают операцию. Работать в столице Чечни трудно из-за опасности, но местные медики, несмотря на угрозы, продолжают спасать жизни местных жителей.

В Грозном спасли от смерти прихожанина церкви Архангела Михаила, который пострадал после атаки боевиков. На данный момент количество пострадавших уточняется. Специалисты СК возбудили уголовное дело после нападения боевиков на прихожан церкви. В Грозном продолжается выяснение обстоятельств трагедии, но сообщается, что медики спасли от смерти пострадавшего.

«Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ - «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», - информирует пресс-служба комитета.

По данным правоохранительных органов, все четверо нападавших террористов – ликвидированы. При них был арсенал холодного и огнестрельного оружия.