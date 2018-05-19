Детский врач из Саратова оценил состояние пострадавшего в храме Архангела Михаила, как стабильное. Ему сейчас делают операцию. Работать в столице Чечни трудно из-за опасности, но местные медики, несмотря на угрозы, продолжают спасать жизни местных жителей.
В Грозном спасли от смерти прихожанина церкви Архангела Михаила, который пострадал после атаки боевиков. На данный момент количество пострадавших уточняется. Специалисты СК возбудили уголовное дело после нападения боевиков на прихожан церкви. В Грозном продолжается выяснение обстоятельств трагедии, но сообщается, что медики спасли от смерти пострадавшего.
По данным правоохранительных органов, все четверо нападавших террористов – ликвидированы. При них был арсенал холодного и огнестрельного оружия.