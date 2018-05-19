В Крыму машины "травили" некачественным топливом на заправках

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Министерство топлива и энергетики провело расследование, по результатам которого оказалось, что в Крыму есть как минимум 15 заправок с некачественным бензином. Всего в ходе проверок исследование провели на 26 заправках.

Чтобы владельцы станций точно устранили неполадки, против них возбудили уголовное дело о правонарушении и привлекли всех виновных к ответственности. Директор Минтопэнерго Вадим Белик рассказал, что в скором времени они проверят остальные заправочные станции, во избежание нанесения вреда автомобилям из-за плохого топлива. Подчеркивается, что Белик не уточнил, когда именно проводились проверки. По его информации, всего на территории полуострова работают 479 заправок, 200 из которых принадлежат жителям Крыма, а остальные маленьким компаниям, во владении которых находится от двух до десяти заправок.