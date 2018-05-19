Петербуржец хотел расстрелять сотрудников пиццерии

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Неизвестный угрожал сотрудникам расправой. Полиции удалось задержать злоумышленника, которого ждет судебное разбирательство.

19 мая в пиццерию Санкт-Петербурга ворвался мужчина с автоматом и принялся угрожать сотрудникам заведения. Работники были очень сильно напуганы, однако администратор все-таки успела позвонить в ближайший отдел полиции. Чрезвычайное происшествие произошло в заведении «Мама Рома», которое находится на набережной Фонтанки. Полицейские задержали нарушителя. Пока что неизвестны точные причины такого поведения мужчины, возможно, он просто хотел кого-то припугнуть. При осмотре, в автомате нашли девять патронов и два магазина к нему. На данный момент злоумышленник находится под стражей. Его ждет судебное разбирательство, в течение которого решится точная мера наказания.