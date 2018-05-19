В Подмосковье за взятку задержали следователя МВД

Сегодня, 14:29

В Подмосковье задержана "лучший следователь МВД" за взятку в 2,5 миллиона. Майора юстиции Ольгу Гузенко "взяли" с поличным в собственном кабинете.

Представитель правоохранительных органов расследовала разбойное нападение на женщину в поселке Светлогорье под Истрой. По делу задержали троих, всем предъявили обвинение, все было уже практически готово, но внезапно в деле появилась "сладкая" цифра 2 500 000.

За эти деньги майор должна была переквалифицировать статью на более мягкую.

40-летняя Гузенко проработала в органах 11 лет, получила награду "Лучший следователь" и теперь под следствием за такую нелепую "промашку".