В Нижнем Новгороде в квартире найдены трупы женщины и ребёнка

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Мать и младенец умерли при загадочных обстоятельствах. Смерть обоих наступила 18 мая.

Трупы женщины и младенца обнаружили в ванной в кваритре одного из домов Нижннего Новгорода. При обнаружении на ребёнке был одет памперс.

"Предположительно, ребёнок утонул. Причина смерти матери пока не установлена", - сообщили сотрудники полиции.

Позже было установленно, что семья является благополучной и в ней растёт ещё один ребёнок-школьник.

На данный момент правоохранительные органы занимаются установлением всех причин и обстоятельств смерти обоих. По данному вопросу открыли уголовное делопроизводство.