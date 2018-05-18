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Второго фигуранта по делу о хищении в "Эрмитаже" арестовал суд Москвы

Сегодня, 20:14

Сообщила об этом пресс-секретарь суда Юнона Царева. Для Никиты Колесникова заключение продлится до 16 июля. 

Второго фигуранта дела о хищениях "Эрмитажа" арестовал Басманный суд Москвы. Им стал Никита Колесников. Накануне под стражу заключили экс-замминистра культуры Григория Пирумова. В отношении подозреваемых открыты уголовные дела части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а точнее речь идет о 450 млн рублей. Если их вину докажут – им грозит до 10 лет колонии.

Расследование по делу продолжается. В рамках справедливого разбирательства деталей пока что не раскрывают. В социальных сетях активно обсуждают судьбу мужчин, и по мнению россиян, власть не позволит грабить страну и жить безнаказанно.

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