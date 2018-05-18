В Москве на полицейского завели уголовное дело за пост «унижающих русских»

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В либеральной и оппозиционной среде продолжают молчать по поводу провокационного задержания в Киеве главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Зато поднято немало шума вокруг российского полицейского, который попал в поле зрения столичного ФСБ.

Сообщается, что в Москве на 35-летнего полицейского заведено уголовное дело за пост «унижающих русских», а говоря юридическим языком, по факту возбуждения ненависти по признакам национальности. По версии следствия, правоохранитель, несущий службу на Московском метрополитене, в соцсети перепостил ролик под названием «Пьяный русский против узбека», снабдив его комментарием «унижающим всех русских по национальному признаку».

В настоящее время сержант находится на свободе. Однако правозащитники уже начали готовить общественное мнение, напоминая, что попавший под репрессии полицейский отец троих детей. Тем временем судебным решением Украины Вышинский арестован на два месяца по сфабрикованному обвинению и будет находиться в СИЗО.