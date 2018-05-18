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Подозреваемую задержали, ей инкриминируют вину по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Известно, что нападавшая неоднократно судима и признает свое поведение неправильным.

В Подмосковье женщина из-за ревности пырнула соперницу ножом и подожгла ее. Это произошло в ходе беседы и распития алкогольных напитков. После того, как гостья начала «угрожать» цельности семьи нападающей, она пырнула ее ножом, после облила неизвестной жидкость и подожгла. Женщина уже имеет судимости, и ее поведение не всегда вызывало интерес у соседей.

Как повел себя мужчина, ради которого нападавшая решилась на отчаянный шаг – остается тайной следствия. Информацию подтвердил старший помощник главы ГСУ СК России по региону Ольга Врадий.