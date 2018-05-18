В Москве четверо воспитанников детского сада отравились растворителем

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Месяц назад широкий резонанс получил факт несчастного случая, произошедший в одном из муниципальных дошкольных учреждений столицы. В настоящее время по факту отравления детей возбуждено уголовное дело.

Как сообщают в коммуникационном подразделении столичного управления Следственного комитета, в Москве четверо воспитанников детского сада отравились бензиновым растворителем и были госпитализированы в педиатрические отделения лечебных учреждений. Следствием установлено, что причиной инцидента стала халатность работницы детского сада, которая оставила на видном и доступном месте бутылку из-под минеральной воды, куда был ранее залит «Уайт-спирит».

После занятий физкультурой разгоряченные дети вбежали в помещение группы, увидели бутылку с жидкостью и стали ее пить. К счастью, медицинская помощь подоспела вовремя, были проведены соответствующие мероприятия и, в настоящее время, здоровью детей ничего не угрожает. Тем не менее, возбуждено уголовное дело.