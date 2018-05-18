В Москве у мужчины украли 11 млн рублей в виде продажи криптовалюты

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В центральной части Москвы полиция задержала обвиняемого в данном мошенничестве. Про это заявил глава УИиОС ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

Как он утверждает, пострадавший познакомился с мошенником, который сказал, что является работником финансовой компании. От него последовало предложение купить криптовалюту, расплатившись наличными. В результате этого мужчина обналичил необходимые денежные средства и положил их в банковскую ячейку, которая была в аренде продавца. Злоумышленник, чтобы подтвердить сделку, показал скриншот якобы поступившей на его счёт криповалюты. Чуть позже выяснилось, что мужчину обманули. Ущерб достиг 11 миллионов рублей. Мошенником стал 27-летний житель Подмосковья.

По данному вопросу открыли уголовное делопроизводство исходя из признаков преступления, которое предусмотрено статьёй 158 Уголовного Кодекса России "Кража".