Начальник почты в Ижевске украла 1,5 миллиона рублей

Сегодня, 16:02

Прокуратура Удмуртии сообщила, что начальник Ижевского почтового отделения присвоила себе крупную сумму денег. Женщине дали два года условно с испытательным сроком в полтора года.

Правоохранительные органы установили, что женщина была ответственна за выдачу пенсий и других выплат. Тогда 43-летняя злоумышленница проставила поддельные подписи в документах о получении пенсии. Получилось так, что пенсионеры денег не получали, а их «подписи» в акте о получении стоят. Затем обвиняемая просто забрала деньги из кассы. На данный момент Ижевский почтамт УФПС УР получил материальный ущерб в размере 1,4 миллиона. Женщине придется выплатить всю украденную сумму, либо полиция конфискует имущество. Все иски на невыплату пенсий в Завьяловском районе удовлетворены.