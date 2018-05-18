Суд вызвал скорую помощь бывшему замминистра культуры Пирумову

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Экс-чиновник начал жаловаться на «сильную духоту» в зале суда перед оглашением решения по ходатайству об аресте.

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева рассказала, что бывшему замминистра культуры РФ Григорию Пирумову вызывали службу скорой помощи.

Дело в том, что сегодня, 18 мая, суд рассматривает ходатайство об аресте Пирумова по делу «Эрмитажа». Обвинения считает, что он вместе с сообщниками похитили из российского бюджета сумму в 450 миллионов рублей.

Сразу же перед тем, как суд начал оглашать своё решение об аресте, Пирумов начал жаловаться на духоту и заявил, что ему плохо. В итоге было решено вызвать врачей.