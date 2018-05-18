В Воронежской области мужчина попался на развращении 28 подростков

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Житель Воронежской области получал сексуальное удовольствие от развращения малолетних девочек. Он знакомился со своими жертвами через интернет, его жертвами стали не меньше 28 девочек-подростков.

В Воронежской области сотрудники Следственного комитета региона закончили расследование в отношении 45-летнего жителя Нововоронежа, который развращал несовершеннолетних девочек в возрасте от 11 до 14 лет. Установлено, что преступник знакомился со своими жертвами в социальной сети «ВКонтакте». Под чужим именем мужчина общался со школьницами и отправлял им фото и видео интимного характера.

Его жертвами стали около 28 девочек из разных регионов России - Липецкой, Ростовской, Самарской, Мурманской, Ульяновской и других областей. Также мужчина призывал девочек отправлять свои фотографии в обнаженном виде ему на почту.

Следователи полностью доказали вину преступника. За такие действия ему грозит тюремный срок в размере 20 лет. Следователи опросили 250 свидетелей и просмотрели переписки обвиняемого с детьми в социальных сетях, которые заняли пять тысяч страниц. Правоохранители назначили 50 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 45 томов.