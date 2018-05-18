СК опроверг факт отравления детей в Волоколамском районе

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В Волоколамском районе Подмосковья появилась информация об отравлении детей сероводородом. Специалисты Следственного комитета провели тщательную проверку, в ходе которой выяснилось, что никакого отравления не было.

В Волоколамском районе зафиксирован выброс свалочного газа на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово». Активисты заявили, что данный выброс привел к отравлению детей, которые проживают в регионе, а также стал причиной их недомогания, некоторые малыши были госпитализированы. Специалисты следственного комитета по Московской области взялись за расследование данной ситуации.

Для достоверности информации был назначен ряд экспертиз, в ходе которых удалось выяснить, что в моче детей, которые попали в медицинские учреждения области, не обнаружено токсических веществ. Также были проведены анализы и на полигоне твердых бытовых отходов. Судмедэксперты и экологи установили, что все основные показатели как у пострадавших, так и в окружающей среде находятся в норме.

Напомним, что в марте были госпитализированы около 50 детей с отравлением. Общественность тут же решила, что виной является полигон «Ядрово». В Волоколамске прошел многотысячный митинг, после которого и.о. главы района был отправлен в отставку. На 17 июня в Волоколамском районе назначен референдум о закрытии полигона.