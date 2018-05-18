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Об этом сообщили в департаменте образования и науки Курганской области. Приказ вступил в силу от 17 мая, а с девочками, стрелявшими по одноклассникам, учителя продолжают индивидуальные занятия. Родители детей намекают, что их чад изолировали от сверстников.

В Шадринске уволили директора школы после стрельбы учениц. Причиной стал инцидент от 21 марта, когда две девочки устроили стрельбу в классе. Тогда до прихода учителя пострадали 7 детей (1 серьезно). Приказом отдела образования администрации города с 17 мая директора уволили. На данный момент обе девочки продолжают обучение в школе, где была стрельба. Учителя индивидуально с ними занимаются, а родители намекают, что их детей изолировали от коллектива.