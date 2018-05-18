Сегодня, 09:48

Сообщение об этом происшествии подтвердили представители пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве. Известно, что мошенник обманом завладел машиной 30-летнего москвича и скрылся с места преступления 16 мая.

Bentley Continental за 5,5 млн рублей похитили на западе Москвы. Информация о происшествии появилась в сводках новостей сегодня, но сам инцидент произошел 16 мая. Машина Bentley Continental (5,5 млн рублей) стала желанной для похитителей, которые обманули владельца и угнали автомобиль в неизвестном направлении.

Если виновных найдут, им грозит ответственность по статье УК РФ № 116, а также 158 – уголовная ответственность в виде штрафа или же частичное и полное лишение свободы на определенный срок (максимум до 15 лет).

В начале 2018 года угонялось в ночное время 52% машин, а в дневное время суток – 13%. Если рассмотреть данные московской статистики за январь-май 2014 года и сравнить с таким же периодом 2018 года, то станет ясно, что за последнее время частота краж и угонов автомобилей уменьшилась на 11%.