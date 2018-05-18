В Зауралье завели дело по таинственному исчезновению бизнесмена

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Следственный комитет проводит расследование по статье «Убийство». ПО полученной информации, пропавший вышел из своего офиса в одном из зданий на Михайловской улице в Шадринске. До дома мужчина так и не дошёл, на связь с близкими и друзьями тоже не вышел.

В результате, после таинственного исчезновения бизнесмена в Зауралье, его родственники обратились за помощью к правоохранителям.

В данный момент известно, что бизнесмен из Шадринска был одет в день пропажи в кожаную куртку с меховым воротником, чёрные сапоги и джинсы. На вид мужчине около 55 лет, его рост не очень высокий – 178 сантиметров, сам он достаточно полного телосложения, глаза серые, а волосы русые и немного седые.

Правоохранители Шадринска ищут мужчину вместе с родственниками, начиная с 29 марта. Пока что никаких результатов поиски не приносили. Уже заведено по данному инциденту дело.