В Ярославле произошла массовая драка с перестрелкой

Сегодня, 19:58

В Дзержинском районе произошла массовая драка, которая не ограничилась размахиванием кулаков. В ход были пущены пистолеты. Есть пострадавший.

Вчера вечером возле кинотеатра «Победа» в Ярославле произошла драка, в которую ввязались 70 человек, на фоне бытового конфликта. По словам очевидца, толпа людей бегала, дралась и стреляла из пневматического оружия. Затем участники конфликта выбежали на проезжую часть, мешая дорожно-транспортному движению.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 3 мужчин и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Известно, что в больницу был направлен мужчина с травмой глаза, полученной от выстрела. На данный момент проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Также стало известно, что сегодня в центре Ярославля была сбита женщина 45 лет. Участница ДТП получила растяжение мышц и ушибы. Женщину сбил водитель Renault Logan.