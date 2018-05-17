«Рак по телефону»: Новгородцев предупредили о новом виде мошенничества

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Замешанной в скандальную историю оказалась клиника «Секреты долголетия», на которую и ссылались аферисты. Жертвами были выбраны обеспеченные пенсионеры с большими пенсиями, которые готовы были излечиться от «смертельного» недуга за любые деньги.

Как рассказали сотрудники медцентра, о новом виде мошенничества новгородцам необходимо знать, ведь пострадавшим по телефону диагностировали рак, высокий уровень холестерина и другие неприятные болезни. Медики предупредили, что к таким видам деятельности они не имеют никакого отношения, а «дунуть в телефонную трубку» недостаточно для определения диагноза, хоть на обратном и настаивали аферисты.

Обманутые пенсионеры пожаловались, что после приобретения элитного препарата их самочувствие ухудшалось, к тому же, стоимость приобретенного лекарства одной из потерпевших превышала 200 тысяч рублей. Новгородцев предупреждают, что перед таким покупками по телефону нужно сначала посоветоваться с более молодыми домочадцами, которые могут заподозрить обман и уберечь родных от непродуманных действий.