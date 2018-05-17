СК показал дом фигуранта дела о хищении денег из «Эрмитажа»

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Опубликованные фотографии демонстрируют, что жилые помещения напоминают больше некий музей. На опубликованных фотоматериалах видны золотые изделия с часами, дорогие украшения, пачки денег в рублях и иностранных валютах, а также специальная комната для бильярда.

В СК не только показали, как выглядит дом фигуранта дела о хищении бюджетных средств из «Эрмитажа», но и рассказали, что глава компаний «Роспан» Колесников вместе с экс-замминистра культуры РФ Григорием Пирумовым похитил не меньше 450 миллионов рублей.

Чиновники и бизнесмен решили заключить госконтракт на строительство комплекса зданий и фондхранилищ ФГБУК «Государственный Эрмитаж». Большая честь полученных в качестве аванса средств потрачена на дело вовсе не была.

Ранее сообщалось, что бывшего заместителя министра культуры РФ Пирумова уже задержали в рамках указанного уголовного дела.