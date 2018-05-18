Петербуржец сломал зуб о шаверму и ограбил кафе

Сегодня, 01:45

В Санкт-Петербурге мужчина сломал зуб о шаверму, поэтому решил отомстить неудавшимся поварам из кафе. До этого он добровольно потребовал компенсацию за моральный ущерб.

Недовольный клиент пришел в кафе, чтобы показать, что из-за их шавермы он сломал себе зуб. Мужчина потребовал компенсацию на лечение у стоматолога, однако администрация заведения даже не стала его слушать. Поэтому мужчина решил забрать положенные деньги самостоятельно. Для этого он напал на сотрудника заведения, забрав все деньги из кассы.

Сообщается, что мужчина и раньше привлекался к уголовной ответственности за кражи. Также возбуждена проверка по факту некачественной продукции в привокзальном кафе.

8 мая в Питере неизвестный заговорил кассиров, чтобы те отдали ему деньги. Оказывается, злоумышленник был гипнотизером. Сотрудники магазина отдали деньги и забыли о произошедшем.