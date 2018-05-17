Экс-замминистра культуры РФ Пирумова задержали по делу о хищениях в «Эрмитаже»

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Обвинение считает, что бывший высокопоставленный чиновник похитил порядка 450 миллионов рублей, которые выделялись на строительство зданий комплекса.

Следственный комитет РФ сообщает, что экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова задержали по делу о хищениях крупных денежных средств в «Эрмитаже».

В сообщении отмечается, что украденные 450 миллионов рублей были выделены на постройку комплекса зданий и фондхранилищ ФГБУК «Государственный Эрмитаж».

В указанном уголовном деле вместе с Пирумовым обвиняют и директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо, а также главу группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова. Эти два подозреваемых также уже задержаны. В Сеть даже попали фотографии дома экс-замминистра Пирумова, где были проведены обыски силовиками. На снимках видно, что его жильё напоминает больше какой-то императорский музей.

Следователи считают, что три подозреваемых решили заключить государственный контракт, однако полученные деньги не использовать. По словам обвинения, большая часть полученных в качестве аванса денег были перечислены в организации, которые контролируют Пирумов, Мазо и Колесников.