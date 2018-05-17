В Туве ранее судимый мужчина изнасиловал и убил 8-летнюю школьницу

Сегодня, 14:36

55-летний обвиняемый освободился только в прошедшем году. После этого он держал в страхе всё село, в котором жила девочка. Жил пожилой мужчина буквально в нескольких домах от дома, где жила погибшая. Поэтому считается, что он мог наблюдать за ребёнком каждый день. Глава Республики Тыва уже высказался насчёт произошедшего, выразив свои соболезнования.

В полученном сообщении указывается, что данное происшествие случилось в селе Балгазын в Тандинском районе Тувы. 15 мая там пропала 8-летняя девочка, которая училась в школе во вторую смену. После урока школьница пошла домой и пропала. Мёртвое истерзанное тело жители села нашли сегодня, 17 мая, в 10:20. Считается, что 8-летнюю школьницу изнасиловал, а затем убил 55-летний ранее судимый мужчина, который был соседом девочки.

Родители девочки начали её искать не сразу. Дело в том, что супруги в разводе и ссоре. После школы девочка не пришла домой, и мать решила, что она пошла к отцу. Уже вечером её старший брат поспрашивал у соседей о школьнице, но никто ничего не знал. В селе потеряться трудно, поэтому никто в полицию и не обратился.

Местная жительница по имени Ирина рассказала, что семья нормальная и доброжелательная. После пропажи ребёнка на улицы сразу вышли дружинники, ибо полиции не хватает.

Сейчас следователи занимаются выяснением обстоятельств случившегося. Подозреваемый ещё не задержан. Медицинские экспертизы всё ещё проводят.

Глава республики Шолбан Кара-оол уже высказался о произошедшем в социальных сетях. В его сообщении указывается, что нужно приложить все усилия, чтобы помочь следствию найти обвиняемого. Чиновник приносит соболезнования родителям девочки.