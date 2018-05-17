В Ставрополе мужчину обвинили в распространении интимных фото бывшей жены

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Житель столицы края, несмотря на свои 29 лет, не догадывался, что существует статья в уголовном кодексе, предусматривающая реальное наказание за нарушение неприкосновенности личной жизни. Судебный процесс по делу состоится в ближайшее время.

Как сообщили в коммуникационном подразделении краевого следственного управления, в Ставрополе будут судить мужчину за распространение в интернете интимных фотографий бывшей супруги. Женщина обратилась в правоохранительные органы, после того, как на ее страничку в социальной сети стали приходить скабрезные предложения с ее же фотографиями интимного содержания. Женщина сразу поняла, что появление в Сети снимков - это дело рук бывшего супруга.

Следственные органы, проведя расследование и соответствующие правовые процедуры, выяснили, что действительно, после развода мужчина стал публиковать фотографии, компрометирующие доброе имя и деловую репутацию бывшей жены. В настоящее время все необходимые улики и доказательства собраны и переданы в краевой суд.