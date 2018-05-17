В Новосибирске обнаружили контрафактные футболки с символикой FIFA

Сегодня, 11:34

Выявлено несанкционированное использование официального логотипа ЧМ-2018 работниками Сибирской таможни.

Представители пресс-службы сообщили, что был обнаружен павильон, где производился сбыт контрафактных футболок с символикой FIFA. При приближении Чемпионата мира по футболу растёт спрос на подобные вещи. Пользуясь ситуацией, некоторые продавцы хотят продать больше такого товара.

В общей сложности на торговой точке нашли 130 футболок разного цвета, на которых красовались два вида логотипа ЧМ-2018. У предпринимателя не оказалось необходимых документов и разрешений на продажу символики. Как стало известно, вещи изъяли, на данный момент устанавливают размер нанесённого ущерба. Это повлияет на решение привлечь нарушителя к административной ответственности либо уголовной.

В случае, если размер ущерба будет более 250 тысяч рублей, продавцу могут вменить тюремный срок.