На юге Москвы парень нанес пенсионерке удары шилом по голове

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Об этом информирует Юлия Иванова, старший помощник главы ГСУ СК России по Москве. Инцидент зафиксирован на улице Борисовские пруды, открыто уголовное производство.

По предварительным данным, на юге Москвы в районе жилых домов на улице Борисовские пруды 25-летний гражданин напал на 70-летнюю прохожую. Мужчина избивал пенсионерку, а после нанес шилом два удара в область головы, затем он скрылся с места ЧП. Пострадавшую оперативно госпитализировали в больницу, ее состояние было тяжелым.

Подозреваемого полицейские задержали в короткие сроки. Отмечается, что данное уголовное производство находится на контроле у Александра Дрыманова, главы ГСУ СК России по Москве. Сейчас сотрудники правоохранительного ведомства пытаются выяснить причину, по которой молодой человек напал на пожилую женщину, однако мотива в этой ситуации может и не быть.