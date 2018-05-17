В Ингушетии заведующая детсада украла 7 миллионов рублей

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Крупное преступление раскрыли в результате финансовых проверок.

Как заявили представители следствия, 31-летняя заведующая детским садом №5 в городе Сунжа "Старт в будущее" совершила хищение около 7 миллионов рублей. Лицевые счета принадлежали учреждению, которые, в свою очередь, подконтрольны Министерству образования. "Сотрудница дошкольного заведения обналичивала денежные средства со счёта детского сада. Кроме этого, женщина совершила кражу 500 тысяч рублей, находившихся на счетах Фонда соцстраха", - заявила пресс-служба в Следственном комитете Ингушетии.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов начали работы по расследованию совершённых действий.

В суд направили уголовное делопроизводство с существующим обвинительным заключением.

В связи с преступлением заведующей детсада могут вменить несколько лет тюрьмы либо же большой штраф.