Возбуждено дело по факту задержания Вышинского из "РИА Новости‍"

Сегодня, 17:08

Следственное управление возбудило уголовное дело по факту воспрепятствования законной работе представителя СМИ и его незаконного ареста.

Со слов сотрудника ведомства Светланы Петренко, СК Российской Федерации открыли уголовное дело за незаконный арест и привлечение к уголовной ответственности сотрудника "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в Киеве.

В столице Украины 15 мая сотрудники Генеральной прокуратуры страны скрутили и затолкали в спецавтомобиль главного редактора украинского информационного ресурса Кирилла Вышинского близ его дома.

После этого правоохранители, вооруженные домкратом, посетили офис информационного агентства. Находившаяся там сотрудница больше не выходит на связь, работа портала приостановлена.

Журналист, в 2015 году получивший российское гражданство, подозревается в государственной измене.

Сотрудница МИД РФ Мария Захарова призвала остановить "правовой произвол" под вымышленными предлогами борьбы с пропагандой, отметив, что российская сторона сделает все для защиты Вышинского.