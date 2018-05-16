В Омске мебельщик убил отказавшуюся от секса без презерватива любовницу

Сегодня, 16:03

42-летний распильщик омской мебельной компании организовал романтический ужин для 41-летней знакомой. Приятный вечер мог закончиться интимной связью, однако отсутствие контрацептива подытожило свидание зверским избиением.

Обитатели жилого дома на улице Конева в Омске обнаружили в подъезде бездыханное тело женщины. К месту ЧП оперативно подоспели правоохранители и медики, однако тяжесть полученных травм не позволила вернуть потерпевшую в чувства. Подозрение в преступлении пало на 42-летнего мужчину, к которому погибшая приходила на романтический ужин в день трагедии. В ходе непродолжительных допросов следователи установили, мебельщик убил 41-летнюю любовницу, отказавшуюся от секса без презерватива.

Подозреваемый и потерпевшая ужинали и распивали спиртные напитки в романтической обстановке. В определенный момент дело дошло до интима. Женщина была не против секса с любовником, однако при единственном условии – наличии контрацептива. Предполагаемый злоумышленник просчитался, не вооружившись презервативом.

Вечер был испорчен, потерпевшая собралась и направилась домой. Обиженный подследственный не дал ей далеко уйти, настигнув в подъезде и подвергнув жестокому избиению.

Совершив преступление, обезумевший омич как ни в чем не бывало вернулся к себе в квартиру.