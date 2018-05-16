В Калуге ревнивец избил и похитил соперника

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Оперативные сотрудники Калуги уже передали следственным органам материалы по делу об избиении и насильственном удержании 21-летнего местного жителя. Подозреваемый и его сообщник уже задержаны правоохранителями и дают признательные показания.

Как сообщают в коммуникационном подразделении городского МВД, на прошлой неделе группа молодых людей в комнате общежития праздновала день рождения. Среди гостей находился и потерпевший, который после употребления спиртных напитков заснул в комнате девушки, с которой вместе работал в автосервисе. Ночью явился друг хозяйки комнаты, который, из чувства ревности, избил потерпевшего. Затем подозреваемый позвонил своему товарищу, который имел автомобиль.

Парня бросили в багажник транспортного средства, вывезли в соседнюю область, затем опять избили. После чего, отвезли на трассу и отпустили. Добравшись до Калуги, потерпевший написал заявление в правоохранительные органы и зафиксировал в медицинском учреждении факт телесных повреждений. Теперь ревнивцу и его товарищу грозит реальный срок за похищение человека и нанесение телесных повреждений.