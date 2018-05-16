В Белгородской области по подозрению в мошенничестве арестовали депутата

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В Алексеевском районе преподаватель по подготовке водителей успешно совмещает езду на авто с депутатской деятельностью, предлагая плохим автомобилистам получить права за взятку.

Согласно версии Следкома Белгородской области, 27 апреля предполагаемый злоумышленник узнал о провальном квалификационном экзамене одной из своих учениц. Расстроившись за девушку, преподаватель предложил ей помощь за денежное вознаграждение. Депутата арестовали по подозрению в мошенничество 8 мая, когда он получал взятку в размере 15 тысяч рублей. Примечательно, подследственный не имел возможностей помочь ученице.

За уголовный проступок народный слуга Алексеевского района рискует отправиться в тюрьму на срок до двух лет.