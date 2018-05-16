Скандал: В деле Шакро Молодого найдена фальсификация

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Об этом заявил Александр Гофштейн, защитник Захария Калашова. В Сети пользователи уверены, что на основе этой нашумевшей истории снимут фильм или сериал.

По словам Александра Гофштейна, уголовное дело поступило в суд для рассмотрения в сентябре 2017 года. Именно тогда адвокаты заметили различия в обвинении, которое имеется и которое вручили им. В качестве примера он привел данные о нападении на Жанну Ким в ресторане на Рочдельской, где на рассмотрении нападающих назвали «неустановленные соучастники», хотя в их документе такой информации не указали.

В описании «организованной преступной группы» защита Шакро Молодого обнаружила неточности в фамилиях. По мнению адвоката, следственная «чистка» первоначального варианта называется служебным подлогом, что карается законом. В итоге, Россию может накрыть очередной скандал из-за найденной фальсификации.

Согласно приговору, Шакро Молодой должен провести почти 10 лет в колонии строгого режима, ему вменяют вымогательство.

По делу Захария Калашова проходит бывший следователь СК в Москве по Центральному округу Алексей Крамаренко, его обвиняют в получении крупной взятки.